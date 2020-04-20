2020-04-20T08:07:43+03:00
Происшествия

Известного художника жестоко избили в Санкт-Петербурге

На художника напал его сосед из-за конфликта с парковочным местом [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Известного фотографа и художника избили в Санкт-ПетербургеИзвестного фотографа и художника избили в Санкт-ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Санкт-Петербурге был жестоко избит известный фотограф Сергей Семкин. Художник поведал на своей странице в социальной сети о том, что на него напал сосед, с которым у него возник конфликт из-за ключей от двора. Все произошло в центре города на Пяти углах.

- На меня напал сосед Абрамов, человек из 90-х. Манеры, повадки, понятия –– все оттуда. Крепкий жлоб лет на 15-20 меня моложе. Абрамов единолично порешил, кому можно въезжать в наш двор (Пять углов, доходный дом Йоффе, "Дом с башней"), ссылаясь на какое-то мифическое собрание. Он установил новый замок на ворота, сменив имеющийся, - рассказал художник.

Семкин рассказал, что на него напал сосед Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семкин рассказал, что на него напал соседФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотографу надо было въехать во двор, однако сосед ключ ему дать отказался. Тогда Семенов срезал замок болгаркой, припарковал машину, а когда поднимался к себе в мастерскую в подъезде, на него налетел сосед.

- Неожиданно из-за угла сверху нанес мне удар ногой в голову. Я практически потерял сознание, обмяк на пол, а в это время он начал наносить мне очень мощные удары по телу и голове. Я понял, что он меня сейчас убьет, поэтому снизу, наотмашь, нанес ему пару-тройку ответных ударов по башке. Это дало мне возможность подняться на ноги. Он не унимался, продолжал меня бить, но мне удавалось как-то защищаться, прижав его к стене, кровь из меня хлестала фонтаном, - рассказал он.

Драка закончилась, когда прибежала жена соседа. Фотограф написал заявление в полицию, но, с его слов, дело не пошло. Теперь мужчина хочет законно остановить беспредел соседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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