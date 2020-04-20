2020-04-20T08:35:11+03:00
Происшествия

Бизнесмен расстрелял знакомого в павильоне универсама в Санкт-Петербурге

Полиция задержала разъяренного предпринимателя
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы расстрелял знакомый в торговом помещении универсамаПетербуржцы расстрелял знакомый в торговом помещении универсамаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге местный бизнесмен расстрелял своего знакомого. Инцидент произошел в помещении универсама на Краснопутиловской улице в Московском районе города вечером в воскресенье, 19 апреля. Благо, ни одна пуля не попала в пострадавшего мужчину.

- Прибывшие на место сотрудники полиции опросили 25-летнего свидетеля, который рассказал, что между двумя знакомыми в помещении универсама произошел конфликт со стрельбой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Пострадавший 38-летний мужчина позже написал заявление на своего товарища. С его слов, около 20:30 часов они выпивали в помещении торгового павильона расположенного на территории указанного универсама, однако между мужчинами начался конфликт. Его знакомый – 38-летний владелец данного ИП, шесть раз выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Судя по всему, пули не задели заявителя, так как от госпитализации он отказался.

Оба участника конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции. В отношении стрелявшего составлен административный протокол, пистолет изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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