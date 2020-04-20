2020-04-20T08:56:51+03:00
Происшествия

Жителей Кингисеппа жестко избили битой и монтировкой в собственной квартире

Среди грабителей оказался друг хозяев дома
Лилия КОЗЛОВА
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Трое избили хозяев квартиры в Кинисеппе, чтобы ограбитьТрое избили хозяев квартиры в Кинисеппе, чтобы ограбитьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жители Кингисеппа, что в Ленинградской области, стали жертвами грабителей в собственном доме. Утром в воскресенье, 19 апреля, в полицию обратился 47-летний мужчина, который рассказал о разбойном нападении в его квартире одного из домов по микрорайону Касколовка.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции опрошены заявитель и его 26-летняя сожительница. Позже женщина подала заявление, в котором рассказала обо всем произошедшем, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В заявлении она указала, что утром к ним постучался 27-летний знакомый, с которым были еще двое мужчин 34 и 36 лет. Когда хозяева открыли, оказалось, что «гости» вооружены битой и монтировкой, которыми и избили мужчину с возлюбленной. После они забрали два телефона, музыкальную колонку и телевизионную приставку, и скрылись.

В тот же день сотрудники полиции по местам проживания задержали всех троих. Все похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Двое задержаны, третий опрошен как свидетель и отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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