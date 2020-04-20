Жителей Кингисеппа жестко избили битой и монтировкой в собственной квартире

20 Апр 2020 2020-04-20T08:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Кингисеппа, что в Ленинградской области, стали жертвами грабителей в собственном доме. Утром в воскресенье, 19 апреля, в полицию обратился 47-летний мужчина, который рассказал о разбойном нападении в его квартире одного из домов по микрорайону Касколовка.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции опрошены заявитель и его 26-летняя сожительница. Позже женщина подала заявление, в котором рассказала обо всем произошедшем, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В заявлении она указала, что утром к ним постучался 27-летний знакомый, с которым были еще двое мужчин 34 и 36 лет. Когда хозяева открыли, оказалось, что «гости» вооружены битой и монтировкой, которыми и избили мужчину с возлюбленной. После они забрали два телефона, музыкальную колонку и телевизионную приставку, и скрылись.

В тот же день сотрудники полиции по местам проживания задержали всех троих. Все похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Двое задержаны, третий опрошен как свидетель и отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU