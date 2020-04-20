2020-04-20T09:14:23+03:00
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии на 20 апреля 2020 года: Число заболевших выросло до 30 человек

Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии за сутки
Лилия КОЗЛОВА
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Еще три человека заразились коронавирусом в Карелии на 20 апреля 2020 годаЕще три человека заразились коронавирусом в Карелии на 20 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Карелии на утром 20 апреля 2020 года подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. Еще три человека оказались госпитализированы инфекцией. На данный момент, с начала пандемии, число заболевших выросло до 30 человек. В Республике отмечают, что это еще не пик эпидемии.

- Еще три человека заболели коронавирусом. За сутки на наличие инфекции обследовано 368 человек, за все время – 8628 человек, - сообщили в пресс-службе губернатора Карелии.

Также еще 55 местных жителей отправлены на домашний карантин. Всего на данный момент 1687 человека находятся на строгой самоизоляции после контакта с потенциальными или подтвержденными зараженными.

Еще пять человек за сутки оказались в местах обервации. На данный момент их уже 30, кто находится под наблюдением.

Напомним, что смертельных случаев от коронавируса в Карелии зафиксировано не было. В Республике считают, что пик заболевания пройдет по другому сценарию, отличающемуся от всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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