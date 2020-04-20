2020-04-20T09:29:14+03:00
Происшествия

Микроавтобус и три легковушки сгорели ночью в Петербурге

Пожары произошли в соседних дворах Красносельского района [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Четыре машины сгорели ночью в Красногвардейском районе ПетербургаЧетыре машины сгорели ночью в Красногвардейском районе ПетербургаФото: принтскрин видео.
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В ночь на понедельник, 20 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге сгорели четыре машины. Пожары произошли в двух соседних дворах Красногвардейского района с разницей во времени примерно в час. Первое возгорание случилось во дворе у дома 10/1 по проспекту Кузнецова.

- Сообщение по пожаре поступило на телефон экстренной службы в 3:13 ночи. К тушению огня привлекались одна единица техники и пять человек личного состава, в 03:46 пожар ликвидирован, - сообщили в МЧС Петербурга.

В результате пожара почти полностью сгорела «Лада», а у рядом стоящего Hyundai обгорела задняя часть.

В 4:05 часов снова поступило сообщение о пожаре, на этот раз в соседнем дворе дома 58 по улице Маршала Казакова. Изначально загорелся микроавтобус марки Fiat, но пламя повредило и заднюю часть рядом стоящей Audi. Пожар удалось потушить в 4:53 ночи.

По данным случаям проводится проверка.

Микроавтобус сгорел на Маршала Казакова ночью 20 апреля в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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