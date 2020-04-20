Микроавтобус и три легковушки сгорели ночью в Петербурге
В ночь на понедельник, 20 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге сгорели четыре машины. Пожары произошли в двух соседних дворах Красногвардейского района с разницей во времени примерно в час. Первое возгорание случилось во дворе у дома 10/1 по проспекту Кузнецова.
- Сообщение по пожаре поступило на телефон экстренной службы в 3:13 ночи. К тушению огня привлекались одна единица техники и пять человек личного состава, в 03:46 пожар ликвидирован, - сообщили в МЧС Петербурга.
В результате пожара почти полностью сгорела «Лада», а у рядом стоящего Hyundai обгорела задняя часть.
В 4:05 часов снова поступило сообщение о пожаре, на этот раз в соседнем дворе дома 58 по улице Маршала Казакова. Изначально загорелся микроавтобус марки Fiat, но пламя повредило и заднюю часть рядом стоящей Audi. Пожар удалось потушить в 4:53 ночи.
По данным случаям проводится проверка.
Микроавтобус сгорел на Маршала Казакова ночью 20 апреля в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU