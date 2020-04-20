Два снегоболотохода украли из частного дома бизнесмена из Ленобласти

20 Апр 2020 2020-04-20T09:46:11+03:00

У бизнесмена из Выборга угнали два снегоболотохода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трое человек проникли глубокой ночью на территорию его коттеджа и забрали транспорт

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Полиция Ленинградской области расследует дело о краже двух снегоболотоходов, которые принадлежат одному местному предпринимателю. В субботу, 18 апреля, около пяти часов дня к правоохранителям обратился 36-летний мужчина, который занимается прокатом спортивного инвентаря, и сообщил, что в его доме произошла кража.

- Мужчина уточнил, что ему принадлежит коттедж на улице Линтульской в поселке Ильичево, Выборгского района. Кража произошла ночью 16 апреля с 4:10 до 4:11 часов, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трое неизвестных разрезали металлическую сетку, которой огорожена территория коттеджа, вошли в хозяйственное помещение и украли два снегоболотохода, после чего на неустановленном транспорте с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила Более 1,2 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию воров.

ИСТОЧНИК KP.RU