2020-04-20T10:01:52+03:00
Общество

Более 500 протоколов за нарушение самоизоляции поступило в суд Санкт-Петербурге

Более 80 материалов по административным делам были возвращены
Лилия КОЗЛОВА
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С 1 по 19 апреля в Санкт-Петербурге составлено более 500 административных протоколов за нарушение режима самоизоляцииС 1 по 19 апреля в Санкт-Петербурге составлено более 500 административных протоколов за нарушение режима самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 по 19 апреля 2020 года суды Санкт-Петербурга зарегистрировали в общей сложности 529 материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся режима самоизоляции. Они квалифицируются тремя статьями в зависимости от вида нарушения. При этом возвращено 86 материалов, рассмотрено 191. В суде нарушители давали самые разные объяснения.

- Правонарушитель Алексей вину полностью признал и пояснил, что о запрете прогулок в парках и садах Санкт-Петербурга знал, табличку с информацией о запрете посещения сада видел, ворота Никольского сада были закрыты, и он с другом Дмитрием и двумя своими собаками (судя по фото, собаки не маленькие) перелез через забор и, все-таки, пошел гулять по парку, - рассказали в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

Еще одна петербурженка также полностью признала вину и рассказала суду, что о запрете прогулок на детских площадках знала, оградительные ленты видела, но ребенку отказать не смогла.

Другой горожанин отказался признавать себя виновным, пояснив, что он не гулял по парку ногами, а ехал на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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