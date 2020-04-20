Более 500 протоколов за нарушение самоизоляции поступило в суд Санкт-Петербурге
С 1 по 19 апреля 2020 года суды Санкт-Петербурга зарегистрировали в общей сложности 529 материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся режима самоизоляции. Они квалифицируются тремя статьями в зависимости от вида нарушения. При этом возвращено 86 материалов, рассмотрено 191. В суде нарушители давали самые разные объяснения.
- Правонарушитель Алексей вину полностью признал и пояснил, что о запрете прогулок в парках и садах Санкт-Петербурга знал, табличку с информацией о запрете посещения сада видел, ворота Никольского сада были закрыты, и он с другом Дмитрием и двумя своими собаками (судя по фото, собаки не маленькие) перелез через забор и, все-таки, пошел гулять по парку, - рассказали в пресс-службе объединенных судов Петербурга.
Еще одна петербурженка также полностью признала вину и рассказала суду, что о запрете прогулок на детских площадках знала, оградительные ленты видела, но ребенку отказать не смогла.
Другой горожанин отказался признавать себя виновным, пояснив, что он не гулял по парку ногами, а ехал на велосипеде.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»