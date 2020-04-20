Четыре человека пострадали в лобовом ДТП под Кингисеппом
Серьезная авария произошло поздним вечером 19 апреля в Кингисеппском районе Ленинградской области. Здесь, на дороге в сторону поселка Усть-Луга лоб в лоб столкнулись две иномарки. Пол счастью, обошлось без жертв, но четыре человека получили серьезные травмы.
- По предварительной информации, в 23:20 водитель автомобиля «Лифан» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Мицубиси», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что за рулем китайской иномарки находился мужчина в возрасте 38 лет. Он серьезно пострадал и был госпитализирован прибывшей на место аварии машиной скорой помощи.
Также ранения в ДТП получили еще трое мужчин в возрасте от 29 до 42 лет. Все они также оказались в центральной районной больнице имени Прохорова в Кингисеппе.
Причины аварии, ее обстоятельства, а также виновника устанавливают инспекторы Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU