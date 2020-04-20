Движение на КАД перекроют на неделю до 27 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T11:29:22+03:00

Ограничения будут действовать между развязками с Приморским шоссе и ЗСД

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В Санкт-Петербурге всю неделю с 20 по 27 апреля 2020 года на Кольцевой автодороге будет действовать ограничение движения. Так, на участке внутреннего кольца между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения.

- В период с 20 по 27 апреля 2020 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, по второй полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Перекрытие связано с ремонтом дороги. За это время будет устранена колейность асфальта. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU