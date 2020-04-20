Более 4,7 тысяч человек обследовано на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

20 Апр 2020 2020-04-20T10:27:39+03:00

За сутки более 4,7 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 15 человек сообщили о возвращении в город из-за границы

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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. За последние сутки, 19 апреля 2020 года, еще 4768 человек были обследованы на наличие инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней. В Северной столице уже более полутора тысяч горожан заразились вирусом.

- На карантине находится 4144 человека. Из них 78 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Также в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по телефону 122 поступило и было обработано 850 обращений.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 491 обращение. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 15 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 29 обращений, в полицию - 197. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU