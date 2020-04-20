Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге утром 20 апреля 2020 года: Показатель упал до 2,8 баллов

20 Апр 2020 2020-04-20T10:56:59+03:00

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Очередная неделя вынужденных выходных в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса началась в массового выхода горожан на улицу. На 10:20 часов утра в понедельник, 20 апреля 2020 года, индекс режима самоизоляции оказался очень низким – 2,8 балла. Это означается, что на улице много людей.

- Самый высокий индекс самоизоляции был зафиксирован с 1 часу ночи до 5 утра – 4,9 балла. К 9 утра он резко упал до 2,8 баллов, - согласно данным сервиса «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 3,8 балла, это на 1,2 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В прошлое воскресенье местный индекс составлял 3,8 балла — за неделю индекс практически не изменился.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 2 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил вчерашний рейтинг город Москва с 4,1 балла. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске — 3,2 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU