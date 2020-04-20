Еще 37 новых случаев коронавируса обнаружили в Ленинградской области 20 апреля 2020 года

20 Апр 2020 2020-04-20T11:01:11+03:00

В Ленобласти коронавирусом заболели еще 37 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Еще у 37 жителей Ленинградской области подтвержден диагноз коронавирус. Такие данные приводит всероссийский информационный центр (Оперативный штаб) по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- По состоянию на 10:35 20 апреля в России зафиксировано 4268 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество достигло 47 121 человека. 3446 из них выздоровели, а 405 – умерли, - сообщает Оперштаб.

В Ленинградской области за сутки прибавка составила 37 человек. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в регионе составило 454 человека. Из них девять успешно вылечились. Смертельных исходов на данный момент не зафиксировано.

В Санкт-Петербурге прибавка составила 86 пациентов. Всего в Северной столице заболели 1846 человек, 241 их них вылечился, а восемь скончались.

Напомним, что из-за коронавируса в Петербурге на карантин закрыли общежитие №3 медуниверситета имени Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU