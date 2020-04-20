Еще 37 новых случаев коронавируса обнаружили в Ленинградской области 20 апреля 2020 года
Еще у 37 жителей Ленинградской области подтвержден диагноз коронавирус. Такие данные приводит всероссийский информационный центр (Оперативный штаб) по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.
- По состоянию на 10:35 20 апреля в России зафиксировано 4268 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество достигло 47 121 человека. 3446 из них выздоровели, а 405 – умерли, - сообщает Оперштаб.
В Ленинградской области за сутки прибавка составила 37 человек. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в регионе составило 454 человека. Из них девять успешно вылечились. Смертельных исходов на данный момент не зафиксировано.
В Санкт-Петербурге прибавка составила 86 пациентов. Всего в Северной столице заболели 1846 человек, 241 их них вылечился, а восемь скончались.
Напомним, что из-за коронавируса в Петербурге на карантин закрыли общежитие №3 медуниверситета имени Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU