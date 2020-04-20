2020-04-20T11:09:34+03:00
Общество

Еще 8 человек вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

С начала пандемии в Северной столицы выздоровели 253 человека
Лилия КОЗЛОВА
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Более 250 человек вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеБолее 250 человек вылечились от коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Утром в понедельник, 20 апреля 2020 года, в Санкт-Петербурге обновились данные по ситуации с коронавирусом в городе. Так, еще восемь человек выздоровели за последние сутки. Всего с начала пандемии уже 253 человека смогли победить заболевание.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 1846 случаев заражения COVID-19. Еще 85 были зарегистрированы за последние сутки. За все время от коронавируса в городе умерли восемь человек, - сообщили в комитете здравоохранения Северной столицы.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 4768 человек. Также на находится 4144 человека. Из них 78 - в обсерваторе, 827 - на самоизоляции, 3239 - контактные.

Также стало известно, что вслед за своими коллегами по несчастью из Университета имени Мечникова, которые были взаперти в марте, теперь две недели изоляции предстоят обитателям общежития №3 медицинского Университета имени Павлова, что на Большой Монетной, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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