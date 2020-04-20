2020-04-20T11:28:27+03:00
Происшествия

Легковушка загорелась после ДТП с «Газелью» на КАД

Грузовик от удара опрокинулся на бок [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В ДТП на КАД загорелась легковушка и перевернулась "Газель"В ДТП на КАД загорелась легковушка и перевернулась "Газель"Фото: СОЦСЕТИ
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На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. На участке дороги между Энгельса и Выборгским шоссе, где идут ремонтные работы, утром в понедельник, 20 апреля 2020 года, столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Один загорелся, второй завалился на бок.

- На КАД, напротив «Петровича», «Газель» на боку, второго участника тушат собственными силами, - рассказал очевидец в социальной сети.

Автомобилисты отмечают, что в этом месте дороги движение всегда плотное. Только за последние пару дней там тоже происходили аварии.

По предварительным данным, никто не пострадал. На данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции и МЧС. После проверки они сделают заключения о причинах дорожного происшествия.

Очевидцы жалуются, что из-за аварии на КАД образовалась большая пробка. Автомобили с трудом проезжают в сторону Кронштадта. Движение в сторону Парнаса несколько получше.

легковушка загорелась на КАД после ДТП с "Газелью" в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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