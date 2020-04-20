2020-04-20T11:41:53+03:00
Спорт

Фанаты «Зенита» сняли видео с раскрепощенными медсестрами

Ролик посвящен тяжелым временам и футболу
Петр КИБЕР
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Зенитовские фанаты сняли видео для поддержания духа на карантине. Фото: кадр с видео / youtube.com/LandscronaTVЗенитовские фанаты сняли видео для поддержания духа на карантине. Фото: кадр с видео / youtube.com/LandscronaTV
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Жесткие карантинные меры, которые приняты по всему миру из-за коронавируса, серьезно повлияли на спортивную жизнь. Все соревнования были остановлены аболельщикам только и остается, что ждать будущих времен с надеждой. А пока фанаты «Зенита» из движения «Ландскрона» сняли видео с раскрепощенными медсестрами, которое должно скрасить режим самоизоляции.

- Футбол, в тяжелые времена, всегда был символом надежды и жизни. Поэтому, чтобы хоть как-то скрасить домашнее заточение в условиях пандемии, мы провели свой фанатский футбольный матч - с индивидуальными средствами защиты и медсестрами, - сообщается в описании ролика на стене «Ландскроны» ВКонтакте.

Кроме двух девушек-моделей с выразительными формами и в масках, в съемках приняли участие около 20 фанатов, одетых в защитные комбинезоны. А сам клип, с элементами файер-шоу, был снят у стадиона на Крестовском острове.

В основу легла песня группы «Сплин» «мы все больны гандболом», но с измененным текстом, где есть слова и про кучу крупы, которой закупились напуганные коронавирусом петербуржцы.

Фанаты "Зенита" сняли видео с сексуальными медсестрами на самоизоляции.Видео: "Ландскрона" / youtube.com/LandscronaTV

ИСТОЧНИК KP.RU

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