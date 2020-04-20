2020-04-20T11:55:55+03:00
Общество

КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в понедельник 20 апреля

Машины встали из-за ремонта дороги и ДТП
Лилия КОЗЛОВА
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Рекордно длинная пробка образовалась на КАД из-за ДТПРекордно длинная пробка образовалась на КАД из-за ДТПФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 20 апреля 2020 года, автомобилисты города встали в рекордно длинную для этого времени суток пробку. Необычно сложный затор образовался еще в 9 часов утра из-за ремонта дороги на внешнем кольце. Часом позже в том же месте, но уже на внутреннем кольце произошло ДТП, которое стало причиной жесткой пробки

- На 09:24 часов утра 20 апреля в Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Длина пробки — 6.5 километров, - сообщает сервис «Яндекс».

Около 9:30 в том же месте на внутреннем кольце столкнулись легковушка и «Газель», в результате чего на дороге образовался затор. Отмечается, что необычно сложная пробка длиной в 11,3 километров растянулась от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. В ней можно потерять до 46 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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