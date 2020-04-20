2020-04-20T12:06:30+03:00
Происшествия

Разбил телефон и побежал: петербуржец «заминировал» ж/д станцию Удельная

Мужчину задержали, он оказался безработным
Петр КИБЕР
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Безработный мужчина "заминировал" Удельную.Безработный мужчина "заминировал" Удельную.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские поймали телефонного террориста, который сообщил о минировании территории у железнодорожной станции Удельная, что неподалеку от одноименного метро. При осмотре местности никаких взрывных устройств не обнаружилось, зато самого «минера» найти удалось.

- 19 апреля в 17:24 в дежурную часть через 112 с мобильного телефона позвонил неизвестный, представился полным именем, и сообщил о заминировании в районе ж/д ст. Удельная, -сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже через две минуты ориентировки на него получили наружные наряды вневедомственной охраны, патрульно-постовой службы и ГИБДД. А в 17:40 неподалеку от Удельной прибывшим нарядом был замечен подозрительный человек, который при виде сотрудников полиции, разбил свой мобильный телефон и начал убегать.

В результате короткой погони у дома 32 по Фермскому шоссе, был задержан безработный мужчина 1971 года рождения, который из хулиганства и звонил в 112.

На телефонного террориста составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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