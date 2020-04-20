Покупателям предложили «располовинить» стоимость квартир в «Усадьбе на Ланском»

20 Апр 2020 2020-04-20T12:27:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительная компания Компания «С.Э.Р.» предложила потенциальным покупателям квартир в «Усадьбе на Ланском» новый вид рассрочки – «располовинить» цену. 50% стоимости квартиры надо оплатить сейчас, а вторую - через три месяца после сдачи дома в эксплуатацию и получения ключей. Это поможет избежать проблем с ипотекой, ведь те требования, которые предъявляли к заемщикам еще два месяца назад, сейчас серьезно ужесточились.

- Банки ужесточают требования. Мы проанализировали условия, при которых ипотечный кредит выдаются охотнее и пришли к выводу, что комплексы, находящиеся в стадии строительства, стали заложниками обстоятельств: если объект не завершен, банк не даст кредит покупателю, а у нас не будет продаж. Поэтому, компания приняла решение о предоставлении такого вида отсрочки, который будет удобен и безопасен для всех участников сделки, - говорит директор по развитию ГК «С.Э.Р.» Павел Бережной.

Поэтому был создан новый вид отсрочки платежа «Только для своих»: от 30 до 50% стоимости квартиры оплачивается при заключении договора, вторая часть вносится через три месяца после ввода объекта в эксплуатацию.

Покупателям, готовым оплатить половину стоимости будущего жилья, застройщик готов гарантировать фиксированную цену на квартиру. В рамках акции компания предлагает также взаимозачет имеющейся недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU