Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленинградской области
В начала эпидемии в Ленинградской области 454 человека заболели коронавирусом. На утро 20 апреля 2020 года, стало известно, что за последние сутки прибавилось еще 37 зараженных. Все эти случаи были зарегистрированы в 20 населенных пунктах 47-го региона.
- Новые случаи заражения были выявлены в следующих населенных пунктах Ленинградской области: Всеволожск, Мурино, Янино-1, Новое Девяткино, Сертолово, Кузьмоловский, деревня Старая, Романовка, поселение городского типа имени Свердлова, массив Белоостров ДНП Речное Всеволожский район; Волхов, Сясьстрой, деревня Княщина, Хвалово Волховский район; Выборг, Первомайское, Светогорск Выборгский район; Батово Гатчинский район; Бегуницы Волосовский район и Кириши, - сообщили в администрации региона.
Отмечается, что в общее число заболевших не включены случаи в Сосновом Бору. Там референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА.
С начала эпидемии 9 человек выздоровели. Летальных случаев зарегистрировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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