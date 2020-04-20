2020-04-20T12:44:52+03:00
Происшествия

Два пациента сбежали из Психиатрической больницы в Санкт-Петербурге

Дежурный врач во время ночного обхода не досчиталась двух человек
Лилия КОЗЛОВА
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Из Психиатрической больницы на Обводном сбежали два пациентаИз Психиатрической больницы на Обводном сбежали два пациентаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге из Психиатрической больницы, расположенной на Обводном канале в доме 9, литера И, сбежали два пациента. Исчезновение мужчин заметила дежурный врач 5-го отделения во время ночного обхода 19 апреля 2020 года. Женщина немедленно обратилась в полицию.

- Врач пояснила, что в 23:00 совершала ночной обход. В одной из палат она обнаружила отсутствие двух пациентов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Беглецы сломали решетку на окне в палате, расположенной на третьем этаже здания, и спустились вниз по импровизированной веревке, связанной из вещей. После этого они скрылись в ночи.

Один из беглецов – 38-летний петербуржец, проживающий на улице Турку. Второй – 21-летний уроженец Омска, живет в центре Петербурга на улице Марата. Оба пациента страдают расстройством личности.

На данный момент полиция принимает меры для розыска беглецов и возвращения обратно в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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