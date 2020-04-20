Два пациента сбежали из Психиатрической больницы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге из Психиатрической больницы, расположенной на Обводном канале в доме 9, литера И, сбежали два пациента. Исчезновение мужчин заметила дежурный врач 5-го отделения во время ночного обхода 19 апреля 2020 года. Женщина немедленно обратилась в полицию.
- Врач пояснила, что в 23:00 совершала ночной обход. В одной из палат она обнаружила отсутствие двух пациентов, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Беглецы сломали решетку на окне в палате, расположенной на третьем этаже здания, и спустились вниз по импровизированной веревке, связанной из вещей. После этого они скрылись в ночи.
Один из беглецов – 38-летний петербуржец, проживающий на улице Турку. Второй – 21-летний уроженец Омска, живет в центре Петербурга на улице Марата. Оба пациента страдают расстройством личности.
На данный момент полиция принимает меры для розыска беглецов и возвращения обратно в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU