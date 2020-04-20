2020-04-20T12:54:19+03:00
Общество

Суд отобрал права у жителя Кронштадта, севшего за руль пьяным после ссоры с женой

Также мужчина заплатит штраф в 30 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Суд отобрал права у жителя Кронштадта, гонявшего по городу пьяным после ссоры с женой.Суд отобрал права у жителя Кронштадта, гонявшего по городу пьяным после ссоры с женой.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Ближайшие полтора года будет ходить пешком житель Кронштадта, который после ссоры с женой напился и поехал гонять по городу на машине. В таком виде его и поймал наряд ГИБДД. По счастью, ничего серьезного пьяный водитель натворить не успел.

- 18 января 2020 года в 03 часа 20 минут на пересечении ул. Адмирала Грейга и Кронштадтского шоссе обвиняемый управлял транспортным средством «Opel Astra» в состоянии алкогольного опьянения. Алкотектор показал 1.100 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам мужчина вину признал и пояснил, что причиной необдуманного поступка стал скандал с супругой. Судья выслушал все семейные передряги мужчины, но сочувствием не проникся.

В итоге кронштадтец получил 30 тысяч рублей административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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