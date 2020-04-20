Немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Санкт-Петербурге

20 Апр 2020 2020-04-20T13:24:59+03:00

Опасная находка была сделана у жилого дома на Химическом переулке

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Так называемое «эхо войны» было обнаружено в Кировском районе Санкт-Петербурга. На территории, прилегающего к жилому дому, в Химическом переулке местные жители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в Западном военном округе.

- У жилого дома в Химическом переулке обнаружен состоянии сильной коррозии 82-миллиметровый немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны. Инженерно-саперное подразделение осмотрело снаряд и вывезло его на безопасную территорию, - рассказали в Западном военном округе.

Также специалисты провели инженерную разведку всей прилегающей местности в поисках других боеприпасов. Отмечается, что новые снаряды найдены не были. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Немецкий снаряд был вывезен в специальном автотранспорте на полигон для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU