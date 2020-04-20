Житель Колпино продал квартиру, чтобы отдать 500 тысяч долга по алиментам

20 Апр 2020 2020-04-20T13:26:37+03:00

Деньги на содержание сына отец не давал три года

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Продать квартиру, чтобы рассчитаться по огромному долгу за алименты, пришлось 42-летнему жителю Колпино. Мужчина три года не платил денег на содержание своего уже 15-летнего сына, из-за чего сумма набралась приличная – больше полумиллиона рублей.

- По нотариальному соглашению, за каждый день просрочки мужчина должен выплачивать неустойку за несвоевременную уплату алиментов. За три года несвоевременных выплат у отца образовалась задолженность более 500 000 рублей, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Поскольку сам отец расставаться с деньгами не спешил, мать подростка обратилась к приставам. А те, через суд, арестовали банковские счета. В итоге мужчина решил продать квартиру, чтобы отдать долги бывшей жене и висевший на нем просроченный кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU