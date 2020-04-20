Пятый энергоблок Ленинградской атомной станции остановлен из-за ремонта

20 Апр 2020 2020-04-20T13:46:40+03:00

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Один из энергоблоков Ленинградской атомной электростанции останавливается на ремонт. При этом работы плановые и ничего экстраординарного не произошло. Да и дефицита энергии не случится, так как мощности у ЛАЭС хватает с запасом.

- 20 апреля 2020 года в 00:31 энергоблок № 5 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт. Работы проводятся в соответствии с графиком ремонтов АЭС, утвержденным концерном Росэнергоатом на текущий год и продлятся десять дней, - сообщает пресс-служба ЛАЭС.

Сейчас электричество вырабатывают 3-й и 4-й энергоблоки Ленинградской АЭС. Они несут нагрузку 2000 мегаВатт. Первый блок остановлен еще давно, на нем идут работы по выводу из эксплуатации. А блок №2 , кк и пятый, находится на плановом ремонте.

При этом годовой план по выработке электроэнергии выполняется на 101 процент.

Радиационная обстановка в районе ЛАЭС находится в пределах естественной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU