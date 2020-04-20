За долг в 900 тысяч по алиментам петербуржца обязали отдавать 70 % зарплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T14:03:00+03:00

На себя, мужчине, работающему водителем, оставили лишь треть доходов

Изменить размер текста: A A

Еще одного нерадивого отца призвали к порядку петербургские судебные приставы. Они не только заставили нарушителя отработать положенные часы исправительных работ, но и трудоустроиться постоянно, чтобы выплачивать долг ребенку. Правда отдавать придется ах 70% от зарплаты.

- По решению суда 4-летний мужчина был обязан выплачивать дочери 2003 года рождения ¼ от всех видов доходов. Однако он долгое время не работал, никаких доходов не получал. Долг перед ребенком составил 924 000 рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

Так как отец-алиментщик нигде официально не работал, то сумму выплат на ребенка ему посчитали по средне-статистической зарплате в России.

Однако платить мужчина не стал. И лишь после того, как ему дал 30 часов исправительных работ и заставили их выполнить, петербуржец нашел постоянное место и трудоустроился водителем.

Правда теперь, по решению суда, он отдает 70% от зарплаты. 25% - текущие алименты платежей до совершеннолетия ребенка, а 45% - в счет погашения огромного долга.

ИСТОЧНИК KP.RU