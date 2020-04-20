2020-04-20T14:18:27+03:00
Общество

Более 300 нарушений режима самоизоляции пресекли в Санкт-Петербурге за выходные

В городе прошел рейд по скверам, паркам и детским площадкам
Лилия КОЗЛОВА
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В выходные в Петербурге прошел рейд по соблюдению режима самоизоляцииВ выходные в Петербурге прошел рейд по соблюдению режима самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в понедельник, 20 апреля, отчитался об итогах выходного рейда в Санкт-Петербурге. Инспекторы патрулировали скверы, парки, детские и спортивные площадки с 18 по 19 апреля, проверяя соблюдение петербуржцами режима самоизоляции.

- По итогам патрулирования сотрудники комитета составили 73 протокола и пресекли более 300 потенциальных нарушений, - рассказали в ведомстве.

В первую очередь инспекторы старались предостеречь от нарушения и разъяснить гражданам опасность посещения мест массового пребывания. Даже если в парке не очень много людей, это все равно небезопасно. Чтобы добраться до крупных городских парков люди часто пользуются общественным транспортом и находятся в людных местах.

- Помните, введенные ограничения – временные. И чем строже мы будем их соблюдать, тем быстрее они будут сняты, – сказала председатель комитета Ольга Аришина.

Напомним, что штраф за данное нарушение исчисляется несколькими тысячами рублей, а иногда и десятками тысяч рублей – на усмотрение судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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