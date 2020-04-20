2020-04-20T14:19:33+03:00
Происшествия

Обиженный наркоман устроил поножовщину в продуктовом магазине

Двоих приятелей, с которыми он не поделил «закладку», госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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Наркоман пытался зарезать двух приятелей из-за дележки зелья.Наркоман пытался зарезать двух приятелей из-за дележки зелья.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который устроил кровавую поножовщину в одном из продуктовых магазинов на Ленинском проспекте.

- 13 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного, в ходе ссоры, с целью убийства нанес удары ножом двум своим знакомым, с которыми ранее употреблял наркотики, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Раненые смогли отбиться и сбежать, после чего обратились к медикам и были госпитализированы. Дело дошло до полиции и 17 апреля подозреваемый в поножовщине был задержан.

По версии следствия, конфликт начался на фоне дележки наркотиков, которые компания собиралась купить через «закладку».

Сейчас мужчина арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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