Собаку бросили умирать, посадив на цепь на пустующем участке в Ленобласти

20 Апр 2020 2020-04-20T14:41:15+03:00

Собаку посадили на цепь и бросили одну в деревне в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

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Жительница деревни Васкелово, Всеволожского района, Ленинградской области забила тревогу в социальных сетях. В понедельник, 20 апреля, девушка рассказала о том, что в поселении на одном из участков на цепи сидит двухлетний ласковый пес. Хозяин долгое время не появляется, никак не проверяет, жив ли пес. Спасает его от смерти соседка, которая подкармливает бедное животное.

- На соседнем участке сидит собака на цепи. Хозяин не приезжает. Собаку кормит моя мама, - рассказала девушка.

Пост с призывом о помощи появился в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

Но пес все равно страдает от голода. Девушка рассказала, что в заборе, за которым он сидит, много дырок. В них каждый день на участок забирается свора бродячих псов.

- Они съедают его еду и дерут его. Прокусили две лапы. Две глубокие раны на шее с обеих сторон. Собаке нужен хозяин и помощь ветеринара, - обратилась к петербуржцам девушка.

Из-за этой своры дети деревни тоже не могут выйти с участка. Поэтому, боится автор поста, соседи могут отравить и брошенного умирать пса. Девушка обратилась в соцсети в надежде пристроить малыша в хорошие руки. Однако информацию о том, была ли попытка наладить связь с хозяином собаки, «КП» оперативно получить не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU