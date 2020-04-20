Администрация Выборгского района Ленобласти ушла на частичный карантин из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T14:51:46+03:00

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Коронавирус пробрался и в эшелоны власти. Пусть и не самые высшие, но в районные. Так, администрация Выборгского района Ленинградской области перешла на особый режим работы из-за сотрудника, у которого подтвердили COVID-19.

- В связи с выявлением у одного из сотрудников администрации МО «Выборгский район» положительного результата на COVID-19, в районной администрации проведены все необходимые мероприятия. Часть сотрудников, контактировавших с зараженным, сдали анализы и продолжат свою работу в удаленном режиме, находясь в изоляции дома, - сообщает районная пресс-служба.

По предварительным данным, заболел заместитель главы районной администрации Геннадия Орлова. Официально это в пресс-службе не подтверждают, но руководитель района также ушел на удаленку.

Отметим, что по состоянию на 20 апреля в Ленобласти зафиксировано 37 новых случаев коронавируса (454 в общем), в том числе в Выборгском районе. Всего здесь болеют более 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU