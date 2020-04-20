Ряженых врача и полицейского задержали в попытке мошенничества в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция с поличным задержала двух 19-летних парней, которые устроили «театр» с переодеванием с целью мошенничества. В пятницу, 17 апреля, к правоохранителям обратился 30-летний житель дома 33 по улице Композиторов, и рассказал, что к нему в дверь позвонили подозрительные «полицейский» и «врач».
- Около трех часов дня в дверь заявителя позвонили двое парней в униформах медицинского работника и полицейского, которые предложили хозяину провести дезинфекцию квартиры. За свои услуги аферисты просили 3 тысячи рублей. Однако мужчине показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу, задержав подозреваемых. Ими оказались студенты одного из петербургских вузов, обоим 19 лет.
Известно, что форму они купили в интернете. По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.
19-летние парни в форме полицейского и врача поймали на попытке мошенничества в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU