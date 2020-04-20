Ряженых врача и полицейского задержали в попытке мошенничества в Санкт-Петербурге

20 Апр 2020 2020-04-20T14:58:13+03:00

19-летних парней, переодетых в полицейского и врача, задержали в Петербурге за попытку мошенничества Фото: принтскрин видео.

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В Санкт-Петербурге полиция с поличным задержала двух 19-летних парней, которые устроили «театр» с переодеванием с целью мошенничества. В пятницу, 17 апреля, к правоохранителям обратился 30-летний житель дома 33 по улице Композиторов, и рассказал, что к нему в дверь позвонили подозрительные «полицейский» и «врач».

- Около трех часов дня в дверь заявителя позвонили двое парней в униформах медицинского работника и полицейского, которые предложили хозяину провести дезинфекцию квартиры. За свои услуги аферисты просили 3 тысячи рублей. Однако мужчине показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу, задержав подозреваемых. Ими оказались студенты одного из петербургских вузов, обоим 19 лет.

Известно, что форму они купили в интернете. По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774298" frameborder="0"></iframe> 19-летние парни в форме полицейского и врача поймали на попытке мошенничества в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU