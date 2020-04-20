Студенты театральной академии на Моховой записали обращение в поддержку врачей

20 Апр 2020 2020-04-20T15:18:22+03:00

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Студенты Российского государственного института сценических искусств создали видео в поддержку работников медицинских учреждений, которые приняли на себя основной удар в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Обращение появилось на официальном сайте театральной академии в понедельник, 20 апреля.

- Сил и терпения вам в это нелегкое время. Пусть все это как можно скорее кончится. Будем ждать вас в театрах Санкт-Петербурга, чтобы лично поблагодарить. Большое вам спасибо, - говорится в обращении.

Ректор института Наталья Пахомова отметила, что все медики испытывают огромную нагрузку из-за вируса.

- Сегодня главное, что все мы можем сделать, чтобы заявления о солидарности врачам не были голословными, это сохранять самоизоляцию и минимизировать контакты, меньше выходить из дома. Тогда наши слова не будут расходиться с делом, - подчеркнула она.

С 17 марта студенты РГИСИ находятся на дистанционном обучении. Сегодня основной упор в расписании всех курсов сделан на дисциплины, связанные с теорией и историей искусств. В дистанционный формат также были интегрированы практические дисциплины: сценическая речь, вокал, сценическое движение и даже танец. Многие руководители актерских и режиссерских курсов продолжают занятия по мастерству, проводят репетиции будущих постановок онлайн: разбирают вместе со студентами литературный материал, ставят перед ними творческие задачи, корректируют промежуточные результаты работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774304" frameborder="0"></iframe> Студенты РГИСИ записали обращение с поддержкой врачам Санкт-Петербурга.Видео: РГИСИ

ИСТОЧНИК KP.RU