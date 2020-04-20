2020-04-20T15:44:06+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил «Мерседес» на Лесном проспекте

Автомобиль остановился ровно на пути общественного транспорта на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Трамвай "догнал" иномарку на Лесном проспекте в ПетербургеТрамвай "догнал" иномарку на Лесном проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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На севере Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля и общественного транспорта. Около двух часов дня в понедельник, 20 апреля, на пересечении Лесного проспекта и 1-го Муринского трамвай «догнал» внедорожник марки «Мерседес». О ДТП в соцсети рассказал очевидец.

- Ситуация неоднозначная, но только потому что неизвестно, мог ли трамвай успеть затормозить. «Мерс» не прав однозначно, ибо приоритет у трамвая, плюс поворачивать надо с крайнего левого положения, то есть с путей попутного направления, при том занять это положение нужно заранее, а не на самом перекрестке уже, - отметил один из участников обсуждения аварии в социальной сети.

Комментаторы разом накинулись на водителя иномарки, заявив, что он не соблюл правила дорожного движения, потому и попал в аварию.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Правда, на Лесном встало движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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