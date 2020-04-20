Ректор Медуниверситета имени Павлова рассказал о заболевших коронавирусом студентах
Ректор «первого меда» - медицинского университета имени Павлова рассказал о ситуации в общежитии вуза на Большой Монетной улице, которое закрыли из-за заразившихся коронавирусом студентов.
- Общежитие № 3 закрыли на обсервацию потому, что выявили студентку с положительным анализом на COVID-19, - приводят слова Сергея Багненко «Невские новости».
17 апреля общежитие было закрыто, а всех, кто в нем находился и мог контактировать с больной, проверили на коронавирус. Положительный тест выявил еще одного человека. Сейчас студент уже госпитализирован в инфекционную больницу.
Всего на 14-лневный карантин в общежитии оказались закрыты 235 человек. Их кормит три раза в день и обслуживает специальный персонал. Также профком организовал волонтеров, которые покупают и передают студентам вещи первой необходимости и лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU