Ректор Медуниверситета имени Павлова рассказал о заболевших коронавирусом студентах

20 Апр 2020 2020-04-20T15:58:37+03:00

Пока в списке двое: одна девушка и один молодой человек

Изменить размер текста: A A

Ректор «первого меда» - медицинского университета имени Павлова рассказал о ситуации в общежитии вуза на Большой Монетной улице, которое закрыли из-за заразившихся коронавирусом студентов.

- Общежитие № 3 закрыли на обсервацию потому, что выявили студентку с положительным анализом на COVID-19, - приводят слова Сергея Багненко «Невские новости».

17 апреля общежитие было закрыто, а всех, кто в нем находился и мог контактировать с больной, проверили на коронавирус. Положительный тест выявил еще одного человека. Сейчас студент уже госпитализирован в инфекционную больницу.

Всего на 14-лневный карантин в общежитии оказались закрыты 235 человек. Их кормит три раза в день и обслуживает специальный персонал. Также профком организовал волонтеров, которые покупают и передают студентам вещи первой необходимости и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU