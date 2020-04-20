Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный в Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года
В Санкт-Петербурге работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до конца апреля. Об этом сообщила администрация города на своем официальном сайте в понедельник, 20 апреля 2020. Ранее больничный лист для граждан групп риска по коронавирусу выдавался с 9 по 19 апреля.
- В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией до 30 апреля продлена возможность оформить больничный лист работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше. Больничные по карантину оплачиваются гражданам напрямую Фондом социального страхования без привлечения средств работодателей, - рассказали в Смольном.
Чтобы оформить своему сотруднику больничный, работодатель не должен направлять его в поликлинику. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации. Для оформления больничного листка работодатель обязан направить в Санкт-Петербургское региональное отделение ФСС электронные реестры сведений.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам: учитывается общий стаж работающего и средний заработок за последние два года. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100 % размере.
ИСТОЧНИК KP.RU
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