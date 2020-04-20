2020-04-20T16:29:34+03:00
Общество

Госдума поддержала идею петербургских депутатов закрыть рюмочные в жилых домах

На «наливайки» массово жаловались сами горожане
Петр КИБЕР
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Госдума одобрила идею закрыть все "наливайки".Госдума одобрила идею закрыть все "наливайки".Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Государственная Дума России поддержала инициативу депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и приняла закон против так называемых «наливаек» - рюмочных в жилых домах, расположенных в маленьких помещениях. Часто – в черных подъездах запасного входа.

- Дума постановила, что такие заведения не могут занимать помещения площадью менее 20 квадратных метров. Кроме того, регионам дано право самостоятельно определять предельную площадь рюмочных, а также ограничивать их право продавать алкоголь вплоть до полного запрета, - сообщает пресс-служба петербургского Заксобрания.

Таким образом, местные власти получили возможность отделить «котлеты от мух» - нормальные бары и кафе от заведений, где предлагают хлопнуть рюмашку на опохмел.

- Поводом для нашего постановления стали тысячи обращений петербуржцев с требованием избавить их от «рюмочных», или «разливочных», на первых этажах жилых домов. Жители не просто жаловались – они били в набат, так как посетители этих заведений сделали их жизнь невыносимой, - заявил глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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