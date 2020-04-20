2020-04-20T16:33:03+03:00
Общество

Выплаты ветеранам к 75-летнию Победы начали выдавать в Санкт-Петербурге

Всего выплаты получат более 347 тысяч петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию ПобедыПетербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию ПобедыФото: Александр ГЛУЗ
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Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летню Победы. В этом году в связи с пандемией коронавируса, губернатор поручил выдачу денег раньше срока. Так, как рассказали 20 апреля в Смольном, выплаты предназначены 347 183 петербуржцам. Средства на сумму 1,4 млрд рублей уже выделены из городского бюджета.

- В ближайшие дни в банках выплаты получат 214 988 человек. Тем, кто получает пенсии через почтовые отделения - это 132195 человек, выплата будет доставлена на дом, начиная с 20 апреля, - сообщили в Смольном.

Так, по 7 тысяч рублей получат инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, блокадники, труженики тыла, узники фашизма, а также участники разминирования территорий СССР после войны. По 4 тысячи положено вдовам и вдовцам военнослужащих и умерших инвалидов войны. Выплата 3 тысячи полагается лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к гражданам указанных выше категорий.

Право на единовременную денежную выплату предоставлено гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также гражданам без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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