С 21 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение

20 Апр 2020 2020-04-20T16:43:47+03:00

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Петербургский Пассажиравтотранс – один из крупнейших перевозчиков в городе, объявил о выводе на линию дополнительных автобусов. К этому предприятие подтолкнул возросший спрос на перевозки.

- 21 апреля, по итогам мониторинга пассажиропотока, движение автобусного транспорта будет усилено на маршрутах в разных районах Петербурга. На маршруты №№ 13а, 50, 128 и 326 выйдут, в общей сложности, 25 дополнительных автобусов, - сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

И надо сказать, что это далеко не первая прибавка автобусов на линии. Только сегодня на городские маршруты вышло больше 40 пассажирских машин, но выросший поток требует все новых и новых.

Отметим, что сейчас наземный общественный транспорт работает в «воскресном» режиме и уходит в парк в 23:00. А зайти в метро и вовсе можно лишь до десяти вечера.

При этом в Пассажиравтотрансе напоминают петербуржцам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, когда этого требует закон.

ИСТОЧНИК KP.RU