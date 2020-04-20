В Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам

20 Апр 2020 2020-04-20T16:44:25+03:00

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В Кронштадте, что в Санкт-Петербурге, на территории докового адмиралтейства парка «Патриот» Западного военного округа появится мемориал. На стене из плит белого мрамора нанесут генерал-губернаторов Кронштадта, людей внесших значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота. Отмечается, что проект назван «В потомках наши имена».

- Это люди, которые создали легендарный город-крепость. Мы много работали в музеях и архивах, чтобы собрать необходимую информацию и восполнить этот пробел в истории Кронштадта и российского флота, чтобы наши современники и потомки знали героев Отечества. Это 49 фамилий людей, возглавлявших Кронштадт. Каждый из них внес существенный вклад в развитие города, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на директора парка «Патриот» ЗВО Андрея Кононова.

Отмечается, что каждый руководитель вносил что-то свое, развивал инфраструктуру, благоустройство. На карте города стались имена некоторых из них - адмиралов Макарова, Литке, Грейга, Беллинсгаузена.

По словам Кононова, открытие будет приурочено к празднованию Дня ВМФ, при условии, что к этому времени будет стабилизирована ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU