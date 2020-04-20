2020-04-20T18:06:20+03:00
Дом. Семья

1000 декоративных рыб, амфибий, улиток и черепах прошли досмотр в Пулково

Все они улетели в адрес зоомагазина в Красноярске
Петр КИБЕР
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Рыбки из Петербурга улетели в Красноярск. Фото: Россельхознадзор.Рыбки из Петербурга улетели в Красноярск. Фото: Россельхознадзор.
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Большую партию декоративных рыб и прочих обитателей аквариумов проверили в минувшие выходные сотрудники Россельхознадзора, работающие в Пулково. И если людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, то животным коронавирус нипочем и они счастливо улетели в Красноярск.

- Около 900 рыб следовали в адрес индивидуального предпринимателя в Красноярский край. Отправитель крупной партии аквариумных рыб - петербургская компания – оптовый поставщик рыбок, растений, кормов и аквариумного оборудования, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Поскольку нарушений в документах не нашлось, всю партию живого товара погрузили на самолет и отправили по назначению. Тем же рейсом на Красноярск в компании с рыбками улетели 38 декоративных амфибий, такое же число улиток и 10 черепашек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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