2020-04-20T18:28:02+03:00
Общество

Петербуржец через суд требует отменить запретные меры против коронавируса

Иск с требованием разрешить учебу в школах, работу развлекательных мест и магазинов, зарегистрировал Горсуд
Петр КИБЕР
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Петербуржец требует отменить меры, введенные по требованию Роспотребнадзора.Петербуржец требует отменить меры, введенные по требованию Роспотребнадзора.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск жителя Северной столицы, который требует признать недействующими несколько пунктов постановления губернатора от мерах противодействия коронавирусу.

- Суд зарегистрировал и оставил без движения исковое заявление к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующими пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.9 пункта 2 постановления "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19" в редакции от 03.04.2020, - сообщает Объединенная городская пресс-служба судов.

Если посмотреть соответствующий документ, то окажется, что в подпункте 2.1.1 сказано о запрете очного школьного и начального профессионального образования, а также работы детский садов.

2.1.4 запрещает доступ в музеи, кино, аквапарки, объекты, ночные клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы и прочее.

2.1.5 – бассейны и фитнесс-центры.

А 2.1.9 запрещает работу всех магазинов кроме продуктовых и с товарами первой необходимости.

Все ограничительные меры действуют до 30 апреля 2020 года. И пока их отменять никто не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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