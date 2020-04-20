Комитет по образованию рассказал о возможном продлении удаленной учебы у школьников
Комитет образования Санкт-Петербурга рассказал журналистам о ситуации с дистанционным обучением и его возможном продлении на период после 30 апреля. Пока, впрочем, говорить об этом рано и все будет зависеть от распространения коронавируса.
- Угроза коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всей системы образования не только Санкт-Петербурга, но и России. Перевод учеников на дистанционный режим был связан с реальной опасностью для здоровья детей и их близких, - заявили «Мойке 78» в пресс-службе Комобра.
При этом делать далеко идущих прогнозов чиновники не стали. Сейчас, по их мнению, система удаленного обучения работает хорошо и в случае чего у учителей уже будет наработанный механизм общения с учениками.
А о том, продлят ли дистанционное обучение после 30 апреля и тем более о следующем учебном году в таком формате, сейчас говорить точно рано.
- Решения о режиме работы образовательных учреждений будут приниматься Правительством Санкт-Петербурга в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Отметим, что пока «выхода на плато», когда число заболевших по стране стабилизировалось и не растет, не случилось. Его ожидают в ближайшие две недели. Тогда возможны решения об ослаблении карантинных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU