Комитет по образованию рассказал о возможном продлении удаленной учебы у школьников

20 Апр 2020 2020-04-20T19:07:32+03:00

Решение, как дальше пойдет учеба, будет зависеть от распространения коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Комитет образования Санкт-Петербурга рассказал журналистам о ситуации с дистанционным обучением и его возможном продлении на период после 30 апреля. Пока, впрочем, говорить об этом рано и все будет зависеть от распространения коронавируса.

- Угроза коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всей системы образования не только Санкт-Петербурга, но и России. Перевод учеников на дистанционный режим был связан с реальной опасностью для здоровья детей и их близких, - заявили «Мойке 78» в пресс-службе Комобра.

При этом делать далеко идущих прогнозов чиновники не стали. Сейчас, по их мнению, система удаленного обучения работает хорошо и в случае чего у учителей уже будет наработанный механизм общения с учениками.

А о том, продлят ли дистанционное обучение после 30 апреля и тем более о следующем учебном году в таком формате, сейчас говорить точно рано.

- Решения о режиме работы образовательных учреждений будут приниматься Правительством Санкт-Петербурга в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отметим, что пока «выхода на плато», когда число заболевших по стране стабилизировалось и не растет, не случилось. Его ожидают в ближайшие две недели. Тогда возможны решения об ослаблении карантинных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU