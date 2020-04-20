Стало известно, до какого числа будут продавать корюшку в Петербурге

20 Апр 2020 2020-04-20T19:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смольном спешат напомнить, что официальная торговля любимым деликатесом петербуржцев, корюшкой, скоро подойдет к концу. Легендарную рыбку разрешено продавать только до 31 мая. Купить ее можно в магазинах и непосредственно у производителей рыбной продукции.

- Отметим, что продажа рыбы владельцами автолавок возможна только в случае оформленного договора на размещение нестационарного торгового объекта. На сайте Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга можно найти информацию о местах размещения торговых объектов, где продается сезонная рыба. Сегодня это 218 мест, из них 59 свободны, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, с 27 апреля по 8 мая Центр контроля качества товаров, работ и услуг хочет провести региональные ярмарки на проспекте Просвещения у дома №86, улице Колонтая возле дома №20, а также на улице Хасанской у дома №15. Там как раз можно будет приобрести корюшку.

Напомним, городские рыбаки ловят сезонный деликатес из Невы даже по ночам, массово выходя на набережные.

ИСТОЧНИК KP.RU