Стало известно, до какого числа будут продавать корюшку в Петербурге
В Смольном спешат напомнить, что официальная торговля любимым деликатесом петербуржцев, корюшкой, скоро подойдет к концу. Легендарную рыбку разрешено продавать только до 31 мая. Купить ее можно в магазинах и непосредственно у производителей рыбной продукции.
- Отметим, что продажа рыбы владельцами автолавок возможна только в случае оформленного договора на размещение нестационарного торгового объекта. На сайте Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга можно найти информацию о местах размещения торговых объектов, где продается сезонная рыба. Сегодня это 218 мест, из них 59 свободны, - передает пресс-служба Смольного.
К слову, с 27 апреля по 8 мая Центр контроля качества товаров, работ и услуг хочет провести региональные ярмарки на проспекте Просвещения у дома №86, улице Колонтая возле дома №20, а также на улице Хасанской у дома №15. Там как раз можно будет приобрести корюшку.
Напомним, городские рыбаки ловят сезонный деликатес из Невы даже по ночам, массово выходя на набережные.
ИСТОЧНИК KP.RU