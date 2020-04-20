2020-04-20T19:32:04+03:00
Общество

Суд по Скайпу рассмотрел три дела о принудительной госпитализации

Всех пациентов было решено отправить в больницу
Петр КИБЕР
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Петербургский суд освоил видеосвязь и по Скайпу госпитализировал троих пациентов.Петербургский суд освоил видеосвязь и по Скайпу госпитализировал троих пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новые времена требуют новых решений. Так, петербургский суд впервые рассмотрел три дела (о принудительной госпитализации) по видеосвязи. Правда не полностью. В зале были судья, прокурор и представитель больницы, в которую должны были госпитализировать заболевших а на вызов в Скайпе отвечали сами фигуранты и медработник, который мог удостоверить личность пациентов.

- Все дела относятся к категории безотлагательных, а именно - административные исковые заявления о принудительной госпитализации в Городскую психиатрическую больницу №6, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

То есть речь шла не о ситуации с тем, чтобы отправить на лечение коронавирусных пациентов. По крайней мере, о данном диагнозе в сообщении пресс-службы ничего не сообщается, а шестая психиатрическая не входит в число стационаров, где принимают больных с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается, все три иска от принудительной госпитализации были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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