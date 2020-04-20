Суд по Скайпу рассмотрел три дела о принудительной госпитализации
Новые времена требуют новых решений. Так, петербургский суд впервые рассмотрел три дела (о принудительной госпитализации) по видеосвязи. Правда не полностью. В зале были судья, прокурор и представитель больницы, в которую должны были госпитализировать заболевших а на вызов в Скайпе отвечали сами фигуранты и медработник, который мог удостоверить личность пациентов.
- Все дела относятся к категории безотлагательных, а именно - административные исковые заявления о принудительной госпитализации в Городскую психиатрическую больницу №6, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
То есть речь шла не о ситуации с тем, чтобы отправить на лечение коронавирусных пациентов. По крайней мере, о данном диагнозе в сообщении пресс-службы ничего не сообщается, а шестая психиатрическая не входит в число стационаров, где принимают больных с коронавирусной инфекцией.
Как отмечается, все три иска от принудительной госпитализации были удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU