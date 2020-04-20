Водитель «Фольксвагена» погиб после жесткого столкновения с фурой на Ивановской улице

20 Апр 2020 2020-04-20T19:37:28+03:00

В Петербурге водитель "Фольксвагена" погиб после столкновения с фурой на Ивановской улице. Фото: vk.com/dorinspb

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20 апреля около 15:44 на Ивановской улице произошло смертельное ДТП с участием фуры Freightliner и легковушки Volkswagen Polo. Все произошло возле дома №6. 37-летний водитель Volkswagen двигался по дороге вслед за грузовиком с прицепом и по неизвестной причине влетел в него.

- Водитель автомобиля Volkswagen Polo погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. По данному факту аварии сейчас проводится проверка, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предположительно, мужчина из легковушки мог погибнуть еще до столкновения. Фото: vk.com/dorinspb

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», ссылающегося на источники в ОГИБДД по Невскому району, водитель легковушки, предположительно, скончался еще до столкновения.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля серьезная авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. Сразу четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU