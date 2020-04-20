2020-04-20T19:46:50+03:00
Коронавирус Covid-19

За 50 грамм и два бутерброда суд закрыл бар на Английском проспекте

Владелец говорил, что продавал на вынос, но ему не поверили
Петр КИБЕР
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Суд закрыл бар, отпустивший клиенту водку, закуску и сок.Суд закрыл бар, отпустивший клиенту водку, закуску и сок.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Ленинский районный суд Петербурга закрыл заведение под названием Lunchroom snack bar, расположенное на Английском проспекте. Причиной стало нарушение режима работы в условиях антикоронавирусных мер.

- 9 апреля в 14.39 ООО «Успех» допустило розничную продажу 50 граммов водки, двух бутербродов и сока, всего на 280 рублей, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В ходе судебного заедания гендиректор фирмы вину не признал, заявив, что продажа была на вынос. При этом изначально, при даче объяснений, говорил, что вообще не знал о введенных ограничениях.

Однако суд не внял доводам предпринимателя и по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» вынес решение приостановить деятельность всего ООО «Успех» сроком на 20 суток.

Той же статьей предусмотрено и другое наказание для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей штрафа, однако его суды Петербурга пока не применяют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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