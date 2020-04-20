2020-04-20T21:29:42+03:00
Общество

Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Наступает решающий этап борьбы с эпидемией»

Губернатор подвел итоги трех недель режима повышенной готовности при коронавирусе в Санкт-Петербурге
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Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Санкт-Петербурга, подведя итоги трех недель режима повышенной готовности при коронавирусе.Губернатор Александр Беглов обратился к жителям Санкт-Петербурга, подведя итоги трех недель режима повышенной готовности при коронавирусе.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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20 апреля губернатор Александр Беглов подвел итоги трех недель режима повышенной готовности при коронавирусе в Санкт-Петербурге и обратился ко всем горожанам. По словам градоначальника, Северная столица сумела сдержать первоначальную атаку опасной инфекции. Это подтверждают специалисты по эпидемиям, ученые-вирусологи и эксперты, с которыми чиновники ежедневно совещаются.

- У нас в городе первый случай был зафиксирован в феврале. Прошло больше 7 недель. До сих пор удерживаем город от самого тяжелого момента - от выхода на пик эпидемии. Сейчас для города наступает самый ответственный, решающий этап борьбы с эпидемией, - подчеркивает Беглов.

Губернатор отмечает, что при неблагоприятном развитии событий в городе примут решительные меры: как организационные, так и экономические и медицинские. Напомним, вопрос введения в Санкт-Петербурге пропускного режима тщательно прорабатывается в правительстве. Власти вновь просят горожан оставаться дома, поскольку чем больше людей находится на улице, тем серьезнее риск роста числа заболевших коронавирусом.

- На Пасху был очень высокий индекс самоизоляции. Благодарность всем, кто услышал призывы духовных и светских властей Санкт-Петербурга, кто остался дома в Пасхальную ночь. Индекс самоизоляции вырос до значения 4,2 из возможных 5 баллов, - добавляет губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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