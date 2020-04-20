Врачи рассказали о состоянии 33 детей, лечащихся от коронавируса в Петербурге
Врачи рассказали, что у юных петербуржцев, зараженных коронавирусом, нет тяжелых форм коронавируса. Об этом рассказал директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Юрий Лобзин на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам, главного инфекциониста Северной столицы, у детей болезнь протекает значительно легче, чем у взрослых. В 90% случаев она проходит в легкой форме или совсем без симптомов.
- С 1 марта 2020 года в Петербурге с подтвержденным диагнозом COVID-19 были госпитализированы 38 детей. Сейчас пятерых из этого числа уже выписали, в стационаре на сегодняшний день находятся 33 ребенка. Тяжелых форм заболевания у них нет, - цитируют Юрия Лобзина в пресс-службе Смольного.
Также инфекционист отметил, что во всем мире дети, зараженные коронавирусом, умирали только в том случае, если они находились в группе риска по здоровью, то есть с онкологическими заболеваниями, иммунной недостаточностью и другими хроническими болезнями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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