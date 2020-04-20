2020-04-20T20:12:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали о состоянии 33 детей, лечащихся от коронавируса в Петербурге

Тяжелых форм заболевания у ребят нет, у них болезнь протекает значительно легче, чем у взрослых
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
У 33 юных петербуржцев, заболевших коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.У 33 юных петербуржцев, заболевших коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Врачи рассказали, что у юных петербуржцев, зараженных коронавирусом, нет тяжелых форм коронавируса. Об этом рассказал директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Юрий Лобзин на совещании с президентом Владимиром Путиным. По словам, главного инфекциониста Северной столицы, у детей болезнь протекает значительно легче, чем у взрослых. В 90% случаев она проходит в легкой форме или совсем без симптомов.

- С 1 марта 2020 года в Петербурге с подтвержденным диагнозом COVID-19 были госпитализированы 38 детей. Сейчас пятерых из этого числа уже выписали, в стационаре на сегодняшний день находятся 33 ребенка. Тяжелых форм заболевания у них нет, - цитируют Юрия Лобзина в пресс-службе Смольного.

Также инфекционист отметил, что во всем мире дети, зараженные коронавирусом, умирали только в том случае, если они находились в группе риска по здоровью, то есть с онкологическими заболеваниями, иммунной недостаточностью и другими хроническими болезнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Егеря нашли двух детенышей тюленя во время лесных рейдов против охотников в Ленобласти
Еще один пансионат Петербурга превратили в обсерватор
У жилищной инспекции Петербурга сменился руководитель
Подтвердилось массовое заражение коронавирусом в клинике имени Пирогова СПбГУ
Врачи рассказали о состоянии 33 детей, лечащихся от коронавируса в Петербурге
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Наступает решающий этап борьбы с эпидемией»
За 50 грамм и два бутерброда суд закрыл бар на Английском проспекте
Водитель «Фольксвагена» погиб после жесткого столкновения с фурой на Ивановской улице
Суд по Скайпу рассмотрел три дела о принудительной госпитализации
Стало известно, до какого числа будут продавать корюшку в Петербурге
Комитет по образованию рассказал о возможном продлении удаленной учебы у школьников
Из-за вспышки кори в Тосненской райбольнице ввели карантин
Петербуржец через суд требует отменить запретные меры против коронавируса
1000 декоративных рыб, амфибий, улиток и черепах прошли досмотр в Пулково
В Ленобласти полиция и Росгвардия вышла в лесные рейды против охотников
Дублер трассы «Сортавала» в Ленобласти ушел на ремонт
Вылечившийся от коронавируса чемпион по кайтсерфингу Тюшкевич рассказал о побочных эффектах болезни
В Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам
С 21 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение
Выплаты ветеранам к 75-летнию Победы начали выдавать в Санкт-Петербурге
Госдума поддержала идею петербургских депутатов закрыть рюмочные в жилых домах
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный в Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года
Ректор Медуниверситета имени Павлова рассказал о заболевших коронавирусом студентах
Трамвай протаранил «Мерседес» на Лесном проспекте
Студенты театральной академии на Моховой записали обращение в поддержку врачей