2020-04-20T21:05:12+03:00
Общество

У жилищной инспекции Петербурга сменился руководитель

С 21 апреля ГЖИ возглавит Ольга Акацевич
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Государственную жилищную инспекцию Петербурга возглавила Ольга Акацевич. Фото: администрация ПетербургаГосударственную жилищную инспекцию Петербурга возглавила Ольга Акацевич. Фото: администрация Петербурга
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В Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Петербурга прошли серьезные кадровые перестановки. Теперь жилинспекцию возглавит Ольга Акацевич, которая ранее была замглавы администрации Приморского района и координировала и контролировала деятельность отделов районного хозяйства и благоустройства.

- С 21 апреля 2020 года на должность начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга назначена Ольга Акацевич, - уведомляют в Смольном.

20 апреля от должности начальника ГЖИ освободили Владимира Зябко. Главным жилинспектором города он был еще с далекого 2003 года. За все это время его награждали медалями, благодарностями и почетным званием «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ». О причинах кадровых перестановок официально не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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