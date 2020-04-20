У жилищной инспекции Петербурга сменился руководитель

20 Апр 2020 2020-04-20T21:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Петербурга прошли серьезные кадровые перестановки. Теперь жилинспекцию возглавит Ольга Акацевич, которая ранее была замглавы администрации Приморского района и координировала и контролировала деятельность отделов районного хозяйства и благоустройства.

- С 21 апреля 2020 года на должность начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга назначена Ольга Акацевич, - уведомляют в Смольном.

20 апреля от должности начальника ГЖИ освободили Владимира Зябко. Главным жилинспектором города он был еще с далекого 2003 года. За все это время его награждали медалями, благодарностями и почетным званием «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ». О причинах кадровых перестановок официально не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU