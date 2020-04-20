Еще один пансионат Петербурга превратили в обсерватор

20 Апр 2020 2020-04-20T21:25:38+03:00

Пансионат "Балтиец" из Репино перепрофилировали под осберватор для нарушителей самоизоляции в Петербурге. Фото: google.com/maps

«Коллегой» пансионата «Заря» стал соседний «Балтиец», расположенный все в том же Репино

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе перепрофилировали под обсерватор еще один пансионат. Им стал «Балтиец», находящийся все в том же поселке Репино на Приморском шоссе. Напомним, в обсерваторы ссылают нарушителей карантина по коронавирусу.

- На базе пансионата «Заря» сейчас формируется изолятор для больных опасной инфекцией с легким течением болезни. Под обсерватор перепрофилирован пансионат «Балтиец», - отметил губернатор в обращении к горожанам, подводя итоги трехнедельной борьбы с коронавирусом в режиме повышенной готовности.

Напомним, в конце марта из осберватора при пансионате «Заря» сбежал 32-летний пациент. На него моментально завели уголовное дело. А в начале апреля в обсерваторе активно искали новых сотрудников, предлагая вакансии санитарок и медсестер с комфортными условиями проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU