Егеря нашли двух детенышей тюленя во время лесных рейдов против охотников в Ленобласти

20 Апр 2020 2020-04-20T22:00:43+03:00

Егеря спасли еще двух новорожденных тюленят, брошенных на произвол судьбы, в Ленобласти. Фото: vk.com/minuscovid_lo

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Егеря набрели на двух детенышей тюленя у берега Финского залива в Ленобласти. Инспекторы охотнадзора на вертолете патрулировали леса региона. В какой-то момент им на глаза попались новорожденные тюленята.

- Егеря искали охотников, нарушающих режим самоизоляции, а нашли двух детенышей. Спасли, доставили их в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Всего за выходные инспекторы провели 54 рейда в лесах региона по охране животного мира. Составили 5 протоколов по части 1.2 статьи 8.37 КоАП – осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Инспекторы охотнадзора искали нарушителей самоизоляции в лесах региона, но наткнулись на детенышей тюленя. Фото: vk.com/minuscovid_lo

Получается, что сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы теперь ухаживают уже за 28 пациентами. Напомним, балтийский «малышариум» вполне дружен и уже вовсю учится плавать. Многие нерпы спокойно ужились друг с другом, хотя новорожденных особей пока содержат в отдельных боксах.

ИСТОЧНИК KP.RU